В Татарстане ограничили число участников похоронных процессий

В Татарстане в связи распространением коронавируса запретили посещение кладбищ и ограничили число участников похоронной процессии.

По сообщениям оперштаба по борьбе с коронавирусом с 11 апреля до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки запрещено посещение гражданами кладбищ, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению (захоронению) и участия в погребении (захоронении).

При этом, как отмечается, в траурной процессии могут одновременно принять участие не более 20 человек.

Напомним, на сегодняшний день в РТ зафиксировано 50 случаев COVID-19, 14 человек выздоровели, летальных случаев нет.