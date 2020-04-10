В Татарстане ожидается сильный ветер и похолодание

В ближайшие дни, по данным синоптиков, в РТ ожидается ухудшение погоды.

В субботу, 11 апреля, будет облачно, местами в западных и северных районах пройдет дождь. Также ожидается сильный южный, юго-западный ветер порывами до 15-20 м/с. Ночью температура воздуха +2..+7˚. Днем в западных районах республики в зоне атмосферного фронта не выше +4..+9˚, в восточных районах еще очень тепло - +10..+15˚.

В воскресенье в республике будет пасмурно и ветрено, с порывами юго-восточного с переходом на северо-западное направление ветра до 15-20 м/с. Ночью местами, преимущественно в западных районах, дождь с мокрым снегом. Днем повсеместно пройдут осадки, местами сильные, в виде дождя, в западных районах с мокрым снегом. В отдельных районах возможна кратковременная метель. Ночью температуры воздуха понизятся до 0..+5˚, днем ожидается +2..+7˚, на востоке до +12˚.

В понедельник, 13 апреля, Татарстан окажется под влиянием тыловой части циклона с сильным северо-западным ветром со скоростью до 15-20 м/с, что приведет к дальнейшему понижению температуры – ночью до 0..-4˚, днем +1..+6˚. Ожидается снег, мокрый снег, ночью и утром местами сильный; днем в западных районах осадки прекратятся. Также местами ожидается метель, кратковременно установится снежный покров, ночью и утром на дорогах образуется гололедица.