В Казани нашли свалку битого стекла высотой с двухэтажный дом

Свалку из разбитой стеклотары высотой с двухэтажный дом обнаружили в Казани. На нее пожаловались жители дома № 54 по Гвардейской. Площадь бытовых отходов, большая часть из которых стеклянные бутылки, составила 501 квадратных метров, сообщают в Минэкологии РТ.

В настоящее время инспекторами Центрального территориального управления министерства возбуждено административное расследование. Виновные лица будут привлечены к ответственности согласно статье КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления».

Контроль за местами несанкционированного размещения отходов в рамках санитарно-экологического двухмесячника на особом контроле экологов. Все факты несоблюдения требований при обращении с отходами производства и потребления будут жестко пресекаться.