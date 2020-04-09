В Казани выписали четверых пациентов, переболевших COVID-19

В Татарстане число пациентов, выздоровевших от коронавируса, выросло до 14 человек. Об этом рассказали в оперштабе РТ по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки в Казани четыре пациента, переболевшие COVID-19, выписаны из больницы. Все они жители столицы Татарстана. Таким образом, на данный момент под наблюдением врачей остаются 36 пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, что за минувшие сутки в республике выявили девять новых случаев коронавируса, всего в России число заболевших - более 10 тысяч.