Российские школы могут досрочно закончить учебный год

Минпросвещения РФ допустило досрочное завершение учебы в первых-восьмых классах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства. При этом будут учитываться законченные четверти и дистанционные проверочные работы.

Однако одиннадцатиклассникам могут продлить учебу до 8 июня. В этот день выпускники сдадут ЕГЭ по географии, литературе, информатике и информатике. На 11 июня назначен экзамен по русскому языку, 15 июня — по математике базового и профильного уровней, 18 июня — по истории и физике, 22 июня — по обществознанию и химии. Иностранные языки школьники начнут сдавать 25 июня, 26 и 29 июня пройдет устная часть этих экзаменов.

Там, где позволит эпидемиологическая ситуация, школы смогут вернуться к штатной работе с соблюдением санитарных требований, добавили в ведомстве. Среди таких требований — деление классов на группы для уменьшения числа школьников в одном кабинете, корректировка учебных планов, сокращение учебного времени, акцент на освоение нового материала. В регионах, где ситуация будет требовать самоизоляции, рекомендовано обеспечить дистанционное обучение.