Казанская пенсионерка, которую ограбили около собственного подъезда, скончалась

Стало известно о смерти пожилой женщины из Казани, которую ограбили около подъезда на улице Файзи. О том, что пенсионерка скончалась, сообщили ее родственники. Официальной причины смерти пока нет.

Напомним, что 4 апреля около одного из многоэтажных домов на улице Файзи в Казани молодой мужчина отобрал у пожилой женщины сумку с продуктами и деньгами. Он уронил бабушку на асфальт и скрылся. Нападение попало на видео.

Преступление сотрудники полиции раскрыли по горячим следам, подозреваемым оказался ранее судимый 32-летний казанец. В отношении него возбуждено уголовное дело.