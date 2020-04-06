Полицейские Казани задержали парня, который отобрал у пенсионерки сумку с продуктами

В Казани задержали подозреваемого в нападении на старушку на улице Файзи.

4 апреля в дежурную часть отдела полиции "Гвардейский" позвонила 80-летняя пожилая женщина и сообщила, что на нее напал неизвестный. Потерпевшая пояснила, что она возвращалась из магазина с продуктами. Во дворе своего дома на улице Файзи к ней подбежал молодой человек и вырвал сумку с продуктами и кошельком. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 6 тысяч рублей.

При просмотре записей с камер видеонаблюдения участковый узнал подозреваемого. Оказалось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу кабеля в одном из домов на улице Файзи.

Полицейские, прибывшие по месту проживания злоумышленника, не застали его дома, для задержания подозреваемого его приметы были переданы всем наружным службам. Во время патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы заметили схожего по описаниям мужчину. При задержании подозреваемый оказал сопротивление сотрудникам полиции. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего 32-летнего мужчину доставили в отдел полиции «Гвардейский».

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", также в отношении казанца составили административные протоколы за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и неповиновение сотрудникам полиции. В отношении подозреваемого назначено наказание в виде административного ареста.