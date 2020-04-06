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Фото скриншот с видеозаписи

В Казани парень напал на бабушку и отобрал у пенсионерки сумку-тележку

Cегодня, 09:32 556 5 Автор: prokazan.ru

В социальных сетях появилась видеозапись нападения на пенсионерку около подъезда одного из домов Казани. Как утверждает автор поста, инцидент произошел на улице Файзи. 

На кадрах видно, как пожилая женщина медленно идет к подъезду, катя перед собой сумку-тележку. Неподалеку стоит молодой человек. Он, видимо, выжидает, когда поблизости не будет свидетелей. В какой-то момент бабушка скрывается из поля зрения под козырьком подъезда, молодой человек, озираясь, идет следом за ней, буквально вытаскивает ее, бросает на асфальт, хватает тележку и убегает. Женщина с трудом поднимается, однако догнать нападавшего не представляется возможным.

В комментариях к видео в адрес нападавшего прозвучали максимально нелестные и оскорбительные отзывы. Пользователи предположили, что такое поведение может быть следствием режима самоизоляции:

"С этой изоляцией власть косвенно подтолкнула экономически незащищенные слои населения на преступления
Это одна из многих целей власти,для сломления духа общества,используя тему коронавируса
Еще неделька изоляции,и не то еще увидим, убивать начнут от безысходности,представте воображаемого мужчину который остался без средств к существованию,а у него жена и двое голодных детей,дальше не надо богатого воображения что бы додумать" - пишет молодой человек из Казани. 

Также комментаторы высказали мнение, что в сумке, скорее всего, было продукты питания.

"По сути просто еду забрал. Еду. Просто поесть. У бабушки. Просто еду. Потому что еды у него нет. Великое Государство" - комментирует жительница города в соцсетях.

 

 

комментарии

Горожанин
0
06 апреля 2020
09:35
дрянь какая. надеемся, что эту мразь найдут и отпинают как следует
Горожанин
1
06 апреля 2020
09:50
Бабуле теперь штраф за нарушение наверно
Горожанин
2
06 апреля 2020
09:52
А мне почему то кажется - что его и искать то не будут . Зачем ? Он с государством одно дело делает - бабулек запугивает .
В ответ на комментарий пользователя
дрянь какая. надеемся, что эту мразь найдут и отпинают как следует
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Горожанин
0
06 апреля 2020
10:00
Комментатор ....Это какой "слой не зачищённый" ? Вот этот молодой , здоровый долбень , на зачищённый ? Да вы в своем уме ! Если кто в этом деле не зачищенный , так это старушка . И ещё дети .
Горожанин
0
06 апреля 2020
10:04
После статейки выше , что то подсказывает , будет статейка ,что и это "фейк" . Пошла новая мода .

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