В Татарстане появился еще один способ получить разрешение на выход из дома

На сайте covid19.tatarstan.ru появился личный кабинет, через который жители Татарстана могут получить разрешение на выход из дома.

Как рассказали в Минцифре РТ, теперь татарстанцам необязательно отправлять SMS-сообщения для прохождения регистрации в системе и получения кодов на выход. Достаточно создать на сайте свой личный кабинет, указав паспортные данные и номер телефона. Граждане другой страны в качестве документа могут использовать вид на жительство, миграционную карту или визу.

Жители республики, зарегистрировавшиеся в системе ранее через формат SMS, могут войти в свой личный кабинет через код, полученный ими в самом первом сообщении об успешном прохождении регистрации.

Всего в системе цифровых пропусков зарегистрировалось уже более 457 тысяч татарстанцев. Было выдано почти 810 тысяч SMS-пропусков для выхода из дома. При этом половина кодов на выход запрашивается жителями республики для выезда на дачу.