В Казани во время самоизоляции выросло количество вывозимых бытовых отходов

В период самоизоляции казанцы стали на 5-10% больше расходовать воду и электроэнергию,а количество вывозимых отходов выросло по сравнению с обычными днями ориентировочно на 20%, при этом прирост наблюдается в жилых массивах, куда в этот период переместились многие горожане. Такие данные озвучил сегодня на заседании городского штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции заместитель руководителя Исполкома Казани Искандер Гиниятуллин. Кроме того, на 10% сократилось потребление тепловой энергии. Это связано с тем, что среднесуточная температура повысилась до 4-5 градусов.

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал обратить особое внимание на температурный режим в квартирах.

"Было несколько обращений по поводу того, что перетапливают квартиры. Правда, сегодняшняя погода говорит о том, что абсолютно правы, что не отключаем отопление. Амплитуда колебаний температуры от +13 до минус 1-2 ночью. Важно, чтобы условия в квартирах были комфортные" - подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин.