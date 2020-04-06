Халатность и ответственность: две истории о казанцах, в разгар коронавируса прилетевших в Россию

За прошедшие сутки в России зафиксировано 954 новых случая коронавируса, среди них - 16 в Татарстане. По данным местного оперштаба по борьбе с COVID-19, все зарегистрированные случаи завозные - жители республики прилетели из Турции, Франции, Израиля, Доминиканской Республики, ОЭА или Москвы. Резко возросшее количество больных объяснили тем, что «анализ брали в разное время, а пришли они вместе».

Однако не все казанцы ответственно относятся к введенным мерам. В редакцию ProKazan.ru обратилась женщина, в чьём подъезде жители намеренно проигнорировали обязательный карантин.

По ее словам, супружеская пара вернулась из Дубая 18 марта. На следующий день глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, согласно которому все россияне, вернувшиеся из-за рубежа, должны отправиться на двухнедельный карантин. Однако чета этот указ не приняла во внимание:

«Они не соблюдали режим – выходили из квартиры и ездили на машине. Получается, что трогали все кнопки в лифте, ходили по подъезду. Об этом узнали жильцы и начали противостояние», - сообщила нам женщина.

Жители подъезда немедленно позвонили на горячую линию Роспотребнадзора. Однако в ведомстве никаких действий не предприняли. После этого горожане заявили на нарушителей в полицию. Через несколько дней участковый пришел с проверкой и зафиксировал нарушение:

«По факту, это был уже их последний день карантина. И вот они провели в самоизоляции только один день»

Однако не все казанцы подходят к обязательному карантину безответственно. Корреспондент ProKazan.ru также связался с девушкой, которая вернулась из Индии и провела две недели в самоизоляции.

Девушка вернулась в Казань 19 марта, в день, когда был утвержден указ об обязательном карантине. В аэропорту прилетевших россиян встречала сотрудница в белом халате и с тепловизором в руках. Девушка была в курсе обязательных мер, поэтому по приезде домой сразу же изолировалась.

«Карантин я соблюдала, никуда не выходила за пределы своей комнаты. Тяжело, особенно для человека, который только вернулся из Индии и гулял по просторам и купался в море», - поделилась девушка.

Тогда Индия не входила в список стран с неблагополучной ситуацией. Но поскольку президент РТ ввел эти меры для всех, кто прибывает из-за границы, она все равно решила изолироваться. При этом, после прилета состоянием девушки никто не интересовался. Ей пришлось самой позвонить на горячую линию штаба по борьбе с коронавирусом и встать на учет:

«Меня тогда удивило, что я сама должна была связаться с врачом своей поликлиники и поставить его в известность».

В больнице девушке передали, что с ней в ближайшее время свяжется врач. Однако время шло, но ответа не было. Только после трех звонков в поликлинику с девушкой связался дежурный врач. Он попросил прийти ее в больницу через 10 дней и сдать необходимые анализы. Такое решение удивило девушку, поскольку в случае положительного результата на коронавирус, она могла заразить всех людей, находящихся в поликлинике.

«После этого долгое время из больницы мне никто не звонил. Хотя с моей подругой, также вернувшейся из-за границы, связывались каждый день и узнавали температуру».

Лечащий врач позвонила только на восьмой день и попросила не приходить в больницу. Спустя три дня к девушке домой отправили медработника, чтобы забрать все необходимые анализы:

«Сначала она очень долго не поднималась. Потом я поняла, что врач прямо в подъезде надевает на себя маску, костюм одноразовый, халат, шапочку. Пришла она ко мне уже в полной «амуниции». При мне она продезинфицировала руки и надела чуть ли не два слоя перчаток».

С собой у врача был пакет, в котором уже лежала анкета и необходимое для забора анализов – две ушные палочки и узкий стаканчик. В итоге, у девушки взяли мазок из носа и горла, а результаты должны были стать известны через четыре дня. Однако сообщить о них пообещали только в случае положительного результата:

«Поскольку они пришли ко мне только на 11 день самоизоляции, то результаты должны быть на 15-16. Непонятно, они мне до сих пор не позвонили, потому что они еще не проверили мой анализ или у меня все хорошо, и я могу не париться».

На сегодняшний день девушка так и не получила результатов анализов. Двухнедельная изоляция и вспышка коронавируса заметно сказываются не только на социальной жизни, но и на работе. По словам девушки, сейчас практически невозможно найти работу офлайн, похожая ситуация складывается и с удаленкой

«Но мы не унываем, я занимаюсь саморазвитием. Развиваю свой блог в Инстаграме, прохожу кучу бесплатных курсов, которые выложили в сеть».

С 3 на 4 апреля Россия прекратила авиасообщение с зарубежными странами для вывоза россиян. Согласно данным МИД РФ, возвращения в Россию ожидали около 25 тысяч россиян. Однако сегодня, 6 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия продолжит вывозить жителей страны:

«Хочу подчеркнуть: Россия не отказывалась вывозить своих граждан из других стран. Мы никогда не оставляем наших людей. Наоборот, в ситуации, когда закрыты границы, отменены рейсы, мы предпринимаем усилия, чтобы все, кто хочет, вернулись домой», - заявил премьер.

Ранее редакция ProKazan.ru выпустила инструкцию для тех, кто заподозрил у себя симптомы коронавируса. Согласно информации, полученной от татарстанского оперштаба по борьбе с коронавирусом, Минздрава РТ и Роспотребнадзора, казанцу следует немедленно обратиться в поликлинику по месту жительства и вызвать врача на дом. При этом, рекомендовано ограничить социальные контакты и не покидать место самоизоляции.