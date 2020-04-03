«Теста на COVID-19 в свободном доступе нет»: что делать тем, кто заподозрил у себя коронавирус

В начале недели в редакцию ProKazan.ru поступили сведения от казанца Дениса (имя изменено). Вместе со своей супругой он оказался среди потенциальных больных COVID-19. Женщине диагностировали одностороннюю пневмонию, которая может указывать на коронавирусную инфекцию. Но больницу, в которой они могли бы сдать анализы на выявление заболевания, они не нашли.

Корреспондент ProKazan.ru связался с мужчиной и попросил подробнее рассказать свою историю

В прошлые выходные у супруги Дениса заметно ухудшилось состояние: появился сухой кашель, температура и головная боль. За два дня ничего не изменилось, поэтому супруги решили обратиться в частную клинику, чтобы получить необходимое лечение. В больнице женщине поставили диагноз – односторонняя пневмония:

«Ей выписали лечение и попросили прийти в среду. На вопрос, что делать если у меня коронавирус, мы получили чёткий ответ – мы таких тестов не делаем, если хотите то проверяйтесь в другом месте», - рассказал нам Денис.

Забор анализов на коронавирус

После того, как супруги узнали о диагнозе, они сразу же обратились на горячую линию татарстанского штаба. Однако там сообщили, если человек не выезжал за границу или не контактировал с людьми, вернувшимися оттуда, прохождение теста не полагается. Тогда Денис спросил, может ли его супруга, сославшись на несуществующую поездку за границу, пройти тест на коронавирус. В ответ на это он получил – «тогда мы заведем на вас уголовное дело, потому что вы должны были своевременно об этом сообщить»:

«После этого я начал звонить везде: на федеральной линии пришлось минут 15 ждать, но ничего сказать мне так и не смогли. Консультация сводилась к тому, чтобы перенаправить меня на региональную линию и советам мыть чаще руки. А как пройти диагностику никто не говорил».

В результате, супругам посоветовали обратиться к своему терапевту. Однако в больнице женщине сообщили, что диагноз не подтвержден, поэтому она самостоятельно может добраться до поликлиники. Когда супруги оказались на месте, им предложили пройти в кабинет, где сидят люди с разными заболеваниями.

«Я пошел в регистратуру и попытался объяснить всю ситуацию, мол мы можем быть переносчиками заболевания. Меня направили к заведующей. Но там повторилась та же ситуация: она спросила про выезд за границу и, получив отрицательный ответ, отправила нас в очередь к терапевту».

Денис принял решение отправиться домой и повторно связаться с татарстанским штабом. На этот раз диспетчер перенаправил мужчину в инфекционную больницу. Однако и там в проведении теста отказали. При этом, на федеральной линии заявили, что людям с пневмонией должны проводить обследование. Также молодой человек на линии предложил позвонить в полицию. По словам Дениса, диспетчер пояснил, что все происходящее незаконно, но какой именно закон нарушен, он сказать не смог. В Минздраве РТ на сложившуюся ситуацию также не отреагировали:

«Какая-то женщина приняла у меня жалобу, но так и не сказала, когда она будет рассмотрена. Никто не мог сказать, когда заявление будут обработаны, куда все это ушло, кто за это ответственен. Задача всех – это «отопнуть» меня и не делать этот тест».

К слову, Денис обращался за помощью в другие регионы – Удмуртию и Кировскую область. На горячей линии сообщили, что готовы провести диагностику. Однако там не уточнили, смогут ли жители Татарстана пересечь границы другой области.

Корреспондент ProKazan.ru попытался разобраться в правдивости этой ситуации и связался с татарстанским штабом по борьбе с COVID-19. Также редакция выяснила, что делать казанцам, обнаружившим у себя симптомы коронавируса (при условии, что они не выезжали за границу и не контактировали с людьми, вернувшимися оттуда)

Что делать, если человек обнаружил у себя симптомы коронавируса?

В этом случае стоит обратиться в поликлинику по месту жительства. Если у вас есть какие-то дополнительные симптомы, то можно вызвать скорую – они отвезут вас в больницу, если в этом есть необходимость. Либо вы вызываете врача на дом, затем он уже решает, нужно ли вам сдавать тест на коронавирус. При подтверждении коронавирусной инфекции жителя респбулики сразу же госпитализируют в больницу.

Где можно пройти тест на коронавирус в таком случае?

На данный момент тест не находится в открытом доступе и сдать каждый его не может. Он проводится только для тех, кто выезжал за границу или контактировал с людьми, вернувшимися оттуда. Также тест можно пройти по усмотрению медицинского сотрудника – в этом случае все решают врачи.

По собственному желанию такой анализ временно сдать нельзя, на платной основе его в поликлиниках также нет. В течение месяца тесты обещали завезти и в государственные, и в частные поликлиники. Но конкретно дата пока что неизвестна.

Можно ли в таком случае выходить на улицу и закупаться продуктами? Будут ли посылать на помощь волонтеров?

Если диагноз у человека не подтвержден, то он может спокойно выходить из дома. В данном случае помощь волонтеров не предусмотрена.

Что будет с детьми, если у обоих родителей диагностируют коронавирус, а передать их некому?

Дети и лежачие родственники также окажутся на двухнедельном карантине. За их состоянием будут наблюдать врачи, будут проведены все необходимые анализы. Дети, оставшиеся без опеки родителей, должны быть переданы родственникам или соседям.

Также редакция ProKazan.ru обратилась за комментариями в Министерство здравоохранения РТ:

Если человек обнаружил у себя симптомы коронавируса, то он должен обратиться к врачу по месту жительства и обозначить все симптомы. Также ему необходимо самоизолироваться на две недели. Если COVID-19 будет подтверждён, то пациент будет доставлен в инфекционную больницу.

Что касается передвижений - на сегодняшний день действуют ограничения. На случай закупки продуктов существуют системы доставки. Для одиноких пенсионеров работают волонтеры.

Также в Министерстве подтвердили, что на сегодняшний день теста на коронавирус в свободном доступе нет. Анализ проводится только медицинскими работниками - сотрудниками государственных лечебно-профилактических учреждений.

Казанцы, с подтвержденным диагнозом, сейчас находятся в больнице

31 марта вышло постановление от главного государственного санитарного врача по РТ Марины Патяшиной, в котором был утвержден новый порядок оказания медицинских услуг. Согласно документу, с 1 апреля запрещено проводить плановую госпитализацию пациентов. Исключение составляют люди с заболеваниями, включенными в перечень социально-значимых или представляющих опасность для окружающих. При этом, приоритет на оказания медицинской помощи получают лихорадящие больные с респираторными симптомами, которые посещали места, в которых был зарегистрирован коронавирус. Также в этот список вошли люди старше 65 лет.

Марина Патяшина утвердила еще одно важное изменение:

«Обеспечить готовность медицинских организаций <…> к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, внебольничными пневмониями, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию», - гласит документ.

Судя по информации, полученной в Минздраве РТ и Роспотребнадзоре, казанцам, которые нашли у себя симмтомы COVID-19, следует позвонить в поликлинику по месту жительства и вызвать врача на дом. Также при подозрении на коронавирус рекомендовано самоизолироваться и сократить общение с людьми.

Телефоны «горячей линии» по вопросам профилактики коронавирусной инфекции:

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан

8 (843) 296-02-24

Министерство здравоохранения Республики Татарстан:

8 (843) 231-20-70

Единая горячая линия по коронавирусу:

8-800-222-59-00