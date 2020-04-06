В оперштабе Татарстана объяснили большое число выявленных случаев коронавируса за сутки

В Татарстане за минувшие сутки выявили 16 новых случаев коронавируса, таким образом, число заболевших достигло 41 человека. В аккаунте оперативного штаба РТ по борьбе с распространением инфекции жители республики недоумевали, почему за одни сутки появилось столько заболевших. Ответ на вопрос в комментариях дали представители оперштаба:

"Такое большое количество подтверждённых случаев связано с тем, что анализ брали в разное время, а пришли они все вместе", - сообщили в оперативном штабе.

Еще один вопрос, который волнует жителей Татарстана, это города, где выявлены заболевшие.

"Почему Москва и МО предоставляют данные о местах, где проживают больные, а у нас секрет?" - такие вопросы комментаторы задают десятками. На них ответа от оперштаба не поступает.

Напомним, что на сегодняшний день Татарстан занимает 10 место в России по числу заболевших COVID-19, летальных исходов в республике нет, выздоровело шесть человек. Всего в России на 6 апреля выявлено 6343 случая коронавируса.