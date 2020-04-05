В Татарстане прокомментировали слухи о заболевших COVID-19 врачах Высокогорской больницы

В мессенджерах и соцсетях появилась информация о заболевших коронавирусом врачах из Высокогорской центральной районной больницы. Авторы утверждали, что COVID-19 выявлен у "половины" медиков учреждения.

Как сообщили сегодня в администрации района, эта новость - фейк:

"Просьба не верить слухам и домыслам, мы будем информировать вас по мере поступления официальных известий о возможном распространении COVID-19 на территории Высокогорского района", - значится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что ранее жительница Набережных Челнов получила штраф за распространение недостоверной информации о медучреждении.