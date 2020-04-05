В Казани на людей мог упасть 30-килограммовый громоотвод

В Казани спасатели демонтировали громоотвод, который мог упасть на людей.

Как сообщают в пресс-службе МЧС РТ, вызов поступил из дома № 57 по улице Зорге. По сообщению "112" на фасаде дома оторвался 8-миллиметровый металлический прут громоотвода длиной порядка 30 метров, зацепился за кабель интернет-линии и повис над подъездом на уровне 7-го этажа. Вес громоотвода составляет примерно 30 килограммов, есть угроза падения на людей.

Прибывшие спасатели и пожарные при помощи высотной техники провели демонтаж громоотвода, обеспечив безопасность людей. Пострадавших нет.

Напомним, сегодня ночью в Зеленодольске спасатели вывели из горящего дома более 30 человек.