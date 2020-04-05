Ночью спасатели в Татарстане вывели из горящей пятиэтажки более 30 человек

Сегодня ночью из горящей пятиэтажки в Зеленодольске спасатели вывели 31 человека.

Сигнал о пожаре поступил в 01.13 по единому номеру вызова экстренных служб "112", возгорание произошло на улице Гастелло, дом 1 А.

К прибытию пожарных по внешним признакам наблюдалось сильное задымление в подъезде жилого дома. Горение происходило в подвале, едкий густой дым распространился по подъезду. На тушение пожара и спасение людей были сформированы звенья газодымозащитной службы в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе. Подана автолестница и ствол на тушение пожара. Основные силы направлены для спасения людей в квартирах.

Всего по лестничным маршам подъезда с помощью спасательных устройств от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе звенья ГДЗС спасли и вывели на свежий воздух 26 человек, из них трое детей. Также по развёрнутой автолестнице с 4 и 5 этажей с балконов были спасены 5 человек, просивших о помощи.

Открытое горение ликвидировали менее, чем за полчаса, в результате сгорел строительный мусор в подвале на площади в 8 квадратных метров. Пострадавших нет, причину пожара предстоит установить специалистам.