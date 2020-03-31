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Фото ProKazan.ru

Квартира или дача: казанский врач сказал, где лучше самоизолироваться

Cегодня, 06:00 261 0 Автор: prokazan.ru
Но не всем это подходит

В связи с объявлением в России нерабочей недели из-за пандемии коронавируса россияне начали переезжать за город. В городах наблюдается большая скученность людей, а значит и риск заразиться выше, поэтому казанцы, как и другие жители страны, начали самоизолироваться на дачах.

Ранее телеведущая Елена Малышева, а затем и председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов посоветовали гражданам на время карантина самоизолироваться на дачных и садовых участках, сообщает Lenta.ru.

"Я думаю, это позволит нашему населению рассредоточиться, самообеспечиться, самоизолироваться и в конечном счете преодолеть вирусные опасности", — подметил депутат.

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил идею самоизоляции народа на дачных участках и предложил помощь с доставкой дров:

"Многие собираются провести это время на даче, что очень хорошо. Погода обещает быть теплой, но всё же пока не май месяц. Чтобы помочь с теплом и уютом, мы готовы доставить на садовые участки дрова и уголь по льготным ценам".

Однако не всем гражданам показана самоизоляция на даче. Врач-геронтолог Юрий Конев считает, что пожилым людям лучше не выезжать за город. Свои рекомендации он подкрепил тем, что чаще всего дачи не отапливаются и располагаются в отдалении от продовольственных магазинов. Пожилым людям такая жизнь может доставить множество хлопот, считает врач.

Глава НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов попросил россиян не посещать дачные участки во время пандемии. Он аргументировал это тем, что, как правило, дачные участки находятся далеко от города, а значит далеко и от медицинских учреждений. 

Плюсы и минусы самоизоляции на даче

- Чистый воздух. Это полезно для здоровья;

- Можно поддерживать себя в хорошей физической форме благодаря различным занятиям по хозяйству;

- Можно гулять на своем участке, не опасаясь встречи с инфицированными;

- Можно начать заниматься урожаем;

- Можно завести кур и прочую живность, обеспечив себя экологически чистой едой.

- Холодно, необходимо постоянно отапливать помещения;

- Нет привычных городских удобств (не у всех, но у многих). Например, во многих садах туалет находится на улице или отсутствует вода в доме;

- Недоступность медицинской помощи;

- Неудобное расположение продовольственных магазинов (либо их отсутствие);

- Риск подхватить "мышиную лихорадку";

- Плохо работает Интернет.

Несмотря на недостатки жизни на даче во время карантина, желающих провести там неделю-другую, судя по опросу ProKazan.ru, много.

Одни уже сейчас перебрались на дачные и садовые участки, а другие хотели бы этого, но не могут переехать из-за отсутствия отопления, воды или электричества в домиках.

Одна из подписчиц сообщества ProKazan.ru анонимно обратилась в нашу редакцию и сообщила, что хотела бы переехать на время карантина в свой дом в СНТ "Роса", однако не может этого сделать, потому что электричество в СНТ подадут только в начале мая.

"Председатель не подключает электричество раньше мая, говорит, будут потери, которые неизвестно кто будет оплачивать. Решение вопроса — внеочередное собрание, которое не соберешь по двум причинам. Первое - это мало времени, второе - собираться сейчас запрещено законом. Таким образом, изолироваться пенсионерам на даче от своих детей и внуков, проживающим вместе с ними невозможно", - написала женщина.

Корреспондент ProKazan.ru связался с председателем товарищества Владимиром. Однако тот отказался от разговора, узнав, что корреспондент не собирается разглашать имя обратившейся в редакцию владелицы участка в СНТ "Роса".

В штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что указаний по тому, где лучше самоизолироваться, от Роспотребнадзора не поступало. Главное – не выходить из дома и относиться к карантину со всей серьезностью.

Корреспондент ProKazan.ru узнал у врача-терапевта городской поликлиники №18 Ильфата Фатхутдинова, где бы он рекомендовал провести карантин. Он считает, что лучше самоизолироваться на даче.

"Действительно будет оптимально уехать за город. Чем больше плотность населения, тем выше риск заболеть. Например, в Монголии до сих пор нет данных о заболеваемости из-за за низкой плотности населения. Уезжать из города на дачу я бы советовал только тем, кто точно знает, что не имел контактов с заболевшими. За городом, на своих участках можно выйти на воздух. Это, разумеется, лучше, чем сидеть в четырёх стенах. Я вижу только один минус в пребывании на даче – это отсутствие инфраструктуры, но это решается закупкой необходимых товаров. Также многое зависит от расположения дачного участка. Плохо, если он недоступен для скорой медицинской помощи", - рассказал доктор.

30 марта на заседании Кабинета Министров РТ заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева сообщила, что на дачных участках самоизолироваться разрешается, однако приглашать в свои дома друзей она настоятельно не рекомендовала:

"Это не предполагает приглашение друзей на дачу. Если мы собираемся несколькими семьями, то это не режим самоизоляции".

Фазлеева заявила, что с 30 марта в Татарстане введен режим всеобщей самоизоляции.

"Покидать место самоизоляции не рекомендуется, только в случае прямой угрозы жизни и здоровью. Данный режим распространяется на всех жителей республики", сообщила заместитель премьер-министра РТ.

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