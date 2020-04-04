Пропуски на выход из дома у татарстанцев будет проверять «Цифровой гвардеец»

В Татарстане запущен сервис для проверки подлинности СМС-пропусков на выход из дома. Об этом сообщает Минцифра республики.
Сервис называется "Цифровой гвардеец", он работает по следующему принципу. Сотрудники правоохранительных органов вводят код идентификации, предъявляемый жителем: если СМС-пропуск был действительно выдан гражданину, то в системе появится следующая информация – фамилия и имя человека, место его проживания и код с указанием цели выхода и времени действия пропуска.
В противном случае, если житель пытался обмануть систему и пропуска он не получал, то система выдаст информацию об отсутствии разрешения для выхода из дома.
Напомним также, что в Татарстане увеличили время выхода из дома в двух возможных случаях из девяти.
комментарии
Нет? - ну тогда и соблюдать нечего.
А вообще запрет на передвижения без объявления карантина - он законный?
То что Путин разрешил местным гауляйтерам нарушать законы и Конституцию - это все равно что "Гитлер разрешил": от этого "разрешения" нарушения законов и Конституции (в которой гарантирована свобода передвижения) - не перестают быть нарушениями закона.
Вот вам и "гарант Конституции".
Нет? - ну тогда и соблюдать нечего.
А вообще запрет на передвижения без объявления карантина - он законный?
То что Путин разрешил местным гауляйтерам нарушать законы и Конституцию - это все равно что "Гитлер разрешил": от этого "разрешения" нарушения законов и Конституции (в которой гарантирована свобода передвижения) - не перестают быть нарушениями закона.
Вот вам и "гарант Конституции".
А потом, узнав что при лечении помогают аппарты искусственной вентиляции легких - приказал как можно быстрее вывозить их в США (тут рядом про это заметка есть), а потом еще и в Сербию.