Пропуски на выход из дома у татарстанцев будет проверять «Цифровой гвардеец»

В Татарстане запущен сервис для проверки подлинности СМС-пропусков на выход из дома. Об этом сообщает Минцифра республики.

Сервис называется "Цифровой гвардеец", он работает по следующему принципу. Сотрудники правоохранительных органов вводят код идентификации, предъявляемый жителем: если СМС-пропуск был действительно выдан гражданину, то в системе появится следующая информация – фамилия и имя человека, место его проживания и код с указанием цели выхода и времени действия пропуска.

В противном случае, если житель пытался обмануть систему и пропуска он не получал, то система выдаст информацию об отсутствии разрешения для выхода из дома.

Напомним также, что в Татарстане увеличили время выхода из дома в двух возможных случаях из девяти.