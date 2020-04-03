В Татарстане продлен режим самоизоляции «до улучшения обстановки»

Сегодня в ходе онлайн-брифинга в кабмине РТ заместитель премьер - министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева заявила о продлении в Татарстане режима всеобщей самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки. Под улучшением подразумевается стабилизация или снижения числа заболевших. Накануне Владимир Путин продлил в России нерабочие дни и дал главам регионов право самостоятельно прорабатывать профилактические меры на своих территориях.

Фазлеева подчеркнула, что в связи с указом президента России ограничительные меры продолжаются по всей территории Республики Татарстан, нет районов, составляющих исключение. Дальнейшая деятельность всех предприятий и организаций, которые имеют право или необходимость работать в эти дни, будет проходить только при соблюдении санитарного режима.