В Татарстане увеличено время действия цифровых пропусков по двум целям

В Татарстане продлили время нахождения вне дома по цифровым пропускам в двух случаях. Об этом сообщают в пресс-службе Минцифры РТ. Всего это две цели из девяти:

1. выезд на дачу/загородный дом и возвращение с дачи/из загородного дома;

2. изменение места проживания.

Так, в первом случае - выезд на дачу - увеличилось время действия цифрового пропуска с одного часа до двух часов. Использовать SMS-пропуск по этой причине можно два раза в сутки.

Время действия цифрового пропуска во втором случае – изменение места проживания – увеличено с одного часа до шести часов. Однако при этом сократилось частота его пользования: татарстанцы смогут оформить SMS-пропуск по этой цели один раз в три дня.

По остальным целям цифровой пропуск действует в течение 60 минут. При этом один житель республики сможет получить в сутки не более 2-х пропусков с разрешением покинуть место пребывания.

Напомним, система цифровых пропусков начала действовать в Татарстане на этой неделе. Она была разработана Министерством цифрового развития РТ совместно с Центром Цифровой Трансформации и Ак Барс Банком.