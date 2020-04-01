Стало известно, как в Татарстане получить разрешение на выход из дома в период всеобщей самоизоляции

На официальном портале правовой информации РТ опубликовано постановление, регламентирующее порядок регистрации по месту самоизоляции и выхода из дома.

Согласно документу, для регистрации на специализированном сервисе гражданин направляет бесплатное СМС-сообщение на номер 2590 с текстом "РЕГИСТРАЦИЯ#Фамилия Имя Отчество#серия и номер паспорта#адрес фактического места проживания"* (например: РЕГИСТРАЦИЯ#Иванов Иван Иванович#92199632506#Казань Нигматуллина 5 квартира 9). Отправление СМС-сообщения означает согласие на обработку персональных данных.

Посредством ответного СМС-сообщения отправитель получает уникальный код регистрации.

Для получения разрешения на выход из места самоизоляции зарегистрированный гражданин отправляет на номер 2590 СМС-сообщение с текстом "ЦЕЛЬ" с указанием цели передвижения путем выбора одного из следующих случаев:

-посещение суда;

-доставка несовершеннолетних в образовательную организацию (из образовательной организации);

-посещение медицинской или ветеринарной организации;

-участие в похоронах;

-получение / восстановление паспорта;

-выезд на дачу (в загородный дом) / возвращение с дачи (из загородного дома);

-посещение кредитных организаций и почтовых отделений;

-доставка лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости нетрудоспособным родственникам, оказание им помощи;

-изменение места жительства (места пребывания).

Передвижение считается разрешенным при получении ответного СМС-сообщения с кодом разрешения с указанием периода его действия. При изменении места жительства (места пребывания), а также в случае, если дата выезда на дачу (загородный дом) не совпадает с датой возвращения с дачи (из загородного дома) требуется повторная регистрация;

Получение разрешения не требуется в следующих случаях:

-обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаях иной прямой угрозы жизни и здоровью;

-следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена;

-выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места жительства (места пребывания);

-выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

-следования к месту (от места) работы в организации, деятельность которой не приостановлена, выполнением служебных обязанностей в такой организации, при наличии документа (справки) работодателя по форме, утвержденной Кабинетом Министров Республики Татарстан;

-перевозки грузов в пределах Республики Татарстан, а также связанной с отправлением грузов из Республики Татарстан при наличии справки, выдаваемой отправителем груза по форме, утвержденной Кабинетом Министров Республики Татарстан;

-доставки волонтером лекарств, продуктов и товаров первой необходимости отдельным категориям граждан при наличии документа (справки), выданной Министерством по делам молодежи Республики Татарстан.

Напомним, что с 30 марта в Татарстане ввели режим полной самоизоляции. Нарушителей будут выявлять сотрудники Роспотребнадзора и полицейские. За нарушение режима предусмотрены штрафы.