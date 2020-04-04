На дорогах Казани отключат 70% ночного освещения

В Казани планируют отключать 70% ночного освещения на дорогах. Об этом мэр города Ильсур Метшин заявил на встрече с волонтерами.

При этом уточняется, что "полностью в темноту город погружать не будут", решение уже согласовано с ГИБДД, а цель таких действий - экономия средств.

Также в эти дни продолжится ночное патрулирование города.

Мэр Казани также сообщил, что чиновники не намерены отказываться от украшения города цветами.

"Чтобы у людей иммунитет был крепким, должна быть вера и хорошее настроение. И город должен быть чистым, и он в цветах должен быть, как мы привыкли", - прокомментировал Метшин.