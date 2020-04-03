В Москве создали базу фотографий заразившихся коронавирусом

В Москве фотографии всех заразившихся коронавирусом вносятся в специальную базу для мониторинга их передвижения во время самоизоляции, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире Первого канала.

"В целях контроля соблюдения режима самоизоляции к ним будут применяться технологии мониторинга, новые, современные, цифровые, и это есть тоже тот рубеж, который отделяет людей заболевших от людей здоровых. Если человек заболел коронавирусом, это установлено тестом, то по предписанию санитарного врача оформляется специальный документ, который подписывает этот гражданин, где он обязуется самоизолироваться. Он фотографируется, его фотография вносится в специальную базу по технологии, которая уже давно отработана", - рассказал Шапошников.

Напомним, что в Татарстане режим самоизоляции был введен 30 марта, для контроля за перемещением граждан используется система цифровых пропусков.