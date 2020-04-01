В России за сутки от коронавируса умерли семь человек, заболели 440

За последние сутки в России зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны. Всего в стране зарегистрировано 2777 заболевших в 75 регионах, сообщают в оперштабе по борьбе с COVID-19.

За сутки зафиксировано семь летальных случаев: пять в Москве, по одному - в Подмосковье и Псковской области. За весь период число умерших от коронавируса в России составляет 24 человека.

Число выписанных пациентов увеличилось до 190 человек. За сутки выздоровело 69 человек: Москва - 45, Новосибирская область - 2, Удмуртская республика - 3, Республика Саха (Якутия) - 1, Самарская область - 1, Саратовская область -1, Тюменская область - 1, Рязанская область - 1, Калининградская область -3, Воронежская область - 2, Тульская область -3, Краснодарский край - 1, Республика Татарстан - 1, Московская область - 3, Республика Башкортостан - 1.

Новых случаев заболевания в Татарстане за последние сутки не выявлено, всего на 1 апреля в РТ зафиксировано 19 заболевших, двое выздоровели, летальных исходов нет.

Напомним, что в Татарстане введен режим всеобщей самоизоляции, граждане обязаны оставаться дома, а выход из места изоляции, за исключением некоторых случаев, возможен только по специальному разрешению. Где его получить, можно узнать здесь.