Главврач московской больницы, где лечат пациентов с COVID-19, заразился коронавирусом

Сегодня, 31 марта, стало известно о заражении коронавирусом главврача больницы в Коммунарке. О том, что у Дениса Проценко выявили COVID-19, в эфире сообщил телеканал "Россия-24". Состояние главврача удовлетворительное, пока его болезнь не отражается на работе медучреждения, сообщают корреспонденты канала.

Известно также, что 24 марта Проценко общался без маски с президентом РФ Владимиром Путиным. В этой связи пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что президент регулярно делает тесты на коронавирус.

Фото kremlin.ru

На 31 марта в Москве зарегистрировано 1613 случаев коронавируса, 70 человек выздоровели, 11 пациентов умерли. Всего на сегодняшний день в России заболели 2337 граждан, 500 человек- только за последние сутки. В Татарстане за последние сутки выявлено 5 человек с COVID-19, всего с начала пандемии их 19.