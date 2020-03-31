В Татарстане выявлено пять новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Татарстане выявлено пять новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом. На 31 марта в Татарстане среди регионов Приволжского федерального округа зарегистрировано самое большое число зараженных. По России Татарстан - на седьмом месте по заболеваемости COVID-19.

Все случаи завозные – заболевшие прибыли из Швейцарии и Италии. В данный момент они находятся под медицинским наблюдением в инфекционной больнице в Казани.

Состояние пациентов ближе к удовлетворительному. Превышения температуры не зафиксировано. Все контактировавшие с ними люди отработаны и также находятся под присмотром врачей.

Напомним, что на сегодняшний день в России выявлено уже 2337 случаев коронавируса, 17 человек умерли, 121 пациент выздоровел.

30 марта в Татарстане ввели режим всеобщей самоизоляции.