Правительство России получило право на введение ЧС

Правительство РФ получило право вводить режим ЧС в стране, сообщает dumatv.ru. Соответствующий законопроект принят депутатами Государственной Думы сразу в третьем чтении на заседании во вторник, 31 марта.

Законопроект наделяет кабмин правом устанавливать правила поведения при введении таких режимов в зависимости от обстоятельств, а также координировать единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС.

Кроме того, согласно принятым нормам, в случае наступления ЧС правительство получает право на ограничение оптовой и розничной торговли медикаментами на срок не более 90 дней. При необходимости кабмин также сможет вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Документ разработан с целью урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции. Данные меры направлены на защиту здоровья населения и повышение эффективности при борьбе с опасными эпидемиями.