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Новости Казани и РТ

Фото pixabay.com

Жителя Татарстана будут судить за убийство, которое он совершил 13 лет назад

Cегодня, 08:46 303 0 Автор: prokazan.ru

В следственном отделе по городу Зеленодольску СУ СК России по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении убийства, сообщают в Следкоме РТ.

Преступление обвиняемый совершил еще в 2007 году. 6 апреля в поселке Местечко Раифа Зеленодольского района 18-летний молодой человек употреблял спиртные напитки вместе со своим 19-летним знакомым. Между ними возникла ссора, в ходе которой 18-летний злоумышленник подобрал металлический прут и нанес товарищу более 30 ударов по всему телу, в том числе по голове. Затем он несколько раз пнул мужчину и прыгнул ему на грудь. После этого убежал к приятелю, которому рассказал о произошедшем, и тот в свою очередь вызвал скорую помощь. От полученных травм потерпевший скончался в больнице на следующий день.

После того, как злоумышленник скрылся с места преступления, он находился в розыске 13 лет. Его поймали в Санкт-Петербурге в июне 2019 года: мужчина был привлечен к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти. По отпечаткам пальцев сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и этапировать его в Казань.

Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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