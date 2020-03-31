Появились эскизы нового торгового центра в Авиастроительном районе Казани

В Казани согласован эскиз нового ТЦ, который появится в Авиастроительном районе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила компания "М.К. 3 Инжиниринг", которая и занималась проектом:

"Управление Архитектуры и Градостроительства г.Казани согласовало эскизное предложение объекта "Реконструкция комплекса производственных зданий с последующим приспособлением его под (по 1-й очереди строительства) "Казанские Термы", "Культурно-развлекательный комплекс "Ивент-холл", и (по 2-й очереди строительства) под "Торгово-развлекательный комплекс "ТАТА"", значится в сообщении.

Торговый центр расположится по адресу улица Миля, 47. Напомним, что информация о планах строительства появилась в сети еще в 2017 году, объект должен был называться "Авиаттика". Сейчас по новому эскизу в сети уже появились фотографии будущего ТЦ.