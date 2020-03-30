В Казани на Сибгата Хакима загорелась строящаяся многоэтажка

Сегодня утром в Казани произошел пожар в строящейся многоэтажке.

Как сообщили в МЧС РТ, 30 марта в 9:38 поступило сообщение о пожаре по улице Сибгата Хакима в строящемся двадцатиэтажном доме. Горел утеплитель на первом этаже, площадь пожара составила 5 квадратных метров.

Силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона реагировали по рангу пожара номер 1, к тушению пожара были привлечены 12 человек личного состава и 2 единицы техники.

Пожарные подразделения в 9:51 ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.