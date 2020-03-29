В Москве вводят режим всеобщей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об ограничении передвижения по столице России. Текст указа опубликован на официальном сайте Собянина, он начнет действовать с 30 марта.

"1. Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста.

Покидать квартиру разрешается только в случаях:

-обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью,

-поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу,

-совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,

-выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),

-необходимости вынести бытовой мусор.

А в ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий - выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном Правительством Москвы.

2. Находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метров (социальная дистанция). Исключение – только поездки на такси.

Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают люди, обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории.

Кроме того, указ вводит следующие дополнительные меры обеспечения соблюдения социальной дистанции и социальной поддержки москвичей в условиях режима повышенной готовности.

3. Москвичи с легкой формой течения COVID-2019 проходят лечение под наблюдением врачей на дому.

По назначению врачей они будут бесплатно получать антивирусные препараты. Также в качестве меры профилактики бесплатные антивирусные препараты будут получать медики и другие специалисты, участвующие в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции.

Доставку бесплатных лекарств будут осуществлять скорая помощь, сотрудники поликлиник или волонтеры.

4. Чтобы граждане не потеряли деньги на своих проездных, принял решение о продлении на 9 дней срока действия проездных билетов пассажирам, которые выполнят требование домашнего режима и с 28 марта по 5 апреля с.г. не совершат ни одной поездки в общественном транспорте.

Ранее приостановленные студенческие и школьные проездные будут продлены на месяц или более со дня окончания режима повышенной готовности.

5. Очевидно, что в нынешней непростой ситуации, к сожалению, многие москвичи потеряют работу. Чтобы помочь им, будет разработан специальный комплекс мер поддержки.

В качестве первого шага вводится региональная компенсационная выплата безработным. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19 500 рублей в месяц.

Выплата будет назначена автоматически, без заявлений." - гласит текст документа.

Напомним, что в Москве на сегодняшний день коронавирусом заболело 1014 человек, 197 из них - за последние сутки, большая часть летальных исходов от COVID-19 также отмечена в Москве.