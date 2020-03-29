Обнародованы результаты повторного теста Ильсура Метшина на коронавирус

В мэрии обнародовали результаты повторного теста главы Казани на коронавирус

"Результаты повторного теста Мэра Казани Ильсура Метшина на коронавирус, который глава города сдал 27 марта, – отрицательный", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в ряде СМИ появились публикации о том, что 13 марта Мэр Казани в числе других гостей был на мероприятии с участием народного артиста РСФСР Льва Лещенко, у которого врачи подтвердили положительный анализ на коронавирус. Чтобы исключить малейшую опасность для окружающих в связи с его активной деятельностью, предполагающей встречи с самыми разными людьми, Ильсур Метшин еще 23 марта по собственной инициативе сдал соответствующий анализ, который дал отрицательный результат. Теперь и повторный тест показал отрицательный результат.

Добавим, что за минувшие сутки в Татарстане не было выявлено новых случаев COVID-19, всего на сегодняшний день в республике заболело 14 человек.