За сутки в России от коронавируса умерли четыре человека, заболели 270

За последние сутки в России подтверждено 270 случаев коронавирусной инфекции в 26 регионах. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19. Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 1534 случая коронавирусной инфекции в 65 регионах.

За сутки зафиксировано 4 летальных случая: два в Москве, один в Оренбургской области, один - в Санкт-Петербурге. Общее количество летальных случаев за весь период в России - 8.

Число выписанных пациентов выросло до 64. За последние сутки выписаны по выздоровлению 15 человек: Москва - 10, Московская область - 2, Свердловская область - 1, Кемеровская область - 1, Краснодарский край - 1.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

В Татарстане за последние сутки заболевших не зарегистрировано, на 29 марта их число составляет 14 человек.