В Татарстане ГИБДД переходит на особый режим работы

Госавтоинспекция республики переходит на особый режим работы в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Новые меры минимизируют личное общение с гражданами. Так услуги порегистрации транспортных средств, проведению экзаменов и выдаче водительских удостоверений, будут осуществляться исключительно по предварительной записи с применением портала «Госуслуги».

Услуга по выдаче разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства будет осуществляться в электронном виде посредством электронной почты системы mvd.ru.

Выдавать свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, и свидетельства по допуску к перевозке опасных грузов будут по предварительной записи по телефонам подразделений, указанным на официальном сайте Госавтоинспекции.

Во время сдачи экзаменов на водительские права сократят число человек в учебной группе.

«Направление участников дорожного движения в подразделения Госавтоинспекции для рассмотрения дел об административных правонарушениях при наличии полномочий по принятию решения по делу у должностного лица непосредственно на месте правонарушения и отсутствии обстоятельств, препятствующих принятию такого решения, будет исключено, а нахождение граждан в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях стационарных постов ДПС – минимизировано», - говорится в сообщении Госавтоинспекции.