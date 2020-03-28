В Татарстане рассказали о состоянии новых пациентов с коронавирусом

За сутки в республике подтвердилось три новых случая заболевания коронавирусом – два пациента находятся в республиканской инфекционной больнице в Казани, один в Набережных Челнах. Все трое ранее вернулись из зарубежных стран.

«Состояние у всех ближе к удовлетворительному, отсутствует повышенная температура. Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь», - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Татарстане.

Под медицинским наблюдением находятся все контактирующие с новыми пациентами люди. Все пассажиры, прибывшие с ними одним рейсом, также отработаны.