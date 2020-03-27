В оперштабе РФ по борьбе с коронавирусом рассказали о смерти двух пациентов с COVID-19

В оперативном штабе РФ по борьбе с коронавирусом рассказали о смерти двух пациентов, у которых при жизни был выявлен COVID-19.

Как сообщили в штабе накануне, в Москве скончалась 70-летняя пациентка, у которой был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. В течение 5 дней женщина лечилась самостоятельно, не обращаясь к врачам. При поступлении в одну из городских больниц у нее была подтверждена двухсторонняя пневмония. Также пациентка в течение 20 лет страдала сахарным диабетом, имела терминальную почечную недостаточность (в течение 2 лет женщина была на гемодиализе) и другие сопутствующие заболевания.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, сейчас в Москве всем пациентам с пневмонией берется тест на новую коронавирусную инфекцию, подчеркнули в оперштабе.

О смерти еще одной женщины в оперативном штабе рассказали сегодня. 56-летняя пациентка не имела одного легкого после перенесенного онкологического заболевания. При поступлении в больницу у нее была подтверждена левосторонняя пневмония. Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой.

Напомним, ранее в Москве скончались еще два пациента с коронавирусом. Таким образом, число жертв инфекции в России достигло четырех человек.