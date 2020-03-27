Ушел из жизни татарский поэт Роберт Миннуллин

27 марта скончался известный татарский поэт и журналист Роберт Миннуллин. Об этом сообщается в его аккаунте в "Инстаграм".

Роберт Миннулин родился в Башкирии в 1948 году, окончил Казанский государственный университет, позже являлся главным редактором татарстанских газет и телевидения.

С 1990 года — народный депутат Республики Татарстан. В 1995—2000 годах возглавлял постоянную Комиссию Госсовета РТ по культуре и национальным вопросам. В 2000—2004 годах занимал пост заместителя Председателя Госсовета республики. С марта 2004 года — председатель Комиссии Государственного Совета РТ по установлению идентичности текстов законов Республики Татарстан на татарском и русском языках. Избран для работы в Госсовете на профессиональной постоянной основе. В 2009—2014 годах — депутат Государственного Совета РТ четвёртого созыва.

Писал стихи и прозу, является автором 34 книг на татарском, русском и башкирском языках. Роберт Миннулин - обладатель более двух десятков наград и премий различных уровней.

Церемония прощания с поэтом пройдет 28 марта в 9:30 на площади перед театром имени Галиаскара Камала.



