В Казани Яндекс.Такси будет доставлять лекарства и возить врачей

Яндекс запускает проект «Помощь рядом» по перевозке врачей, медикаментов и товаров первой необходимости. Он предназначен для медицинских и социальных служб, которые мобилизуются в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

"Компания готова организовать перевозку врачей, доставку продуктов, лекарств и тестов на коронавирус. Для этого мы вместе с партнерами сформируем отдельный парк из тысяч машин, подключенных к сервису Яндекс.Такси. Первые проекты по перевозке врачей и доставке социальных продуктовых наборов уже стартуют в Москве и Казани. Похожие предложения о сотрудничестве отправлены во все регионы России и на все рынки, где работают сервисы Яндекс.Такси, Еда и Лавка", сообщили в пресс-службе Яндекса.

Компания уже сейчас выделяет 250 миллионов рублей на оплату поездок водителей по таким заказам. Водители смогут подключиться к парку и выполнять социально важные заказы по собственному желанию — принимать другие заказы в это время они не смогут. Все задействованные автомобили будут проходить регулярную дезинфекцию, а водители — медицинское обследование.

На сегодняшний день Яндекс уже выделил на помощь людям в условиях пандемии более 1,5 миллиардов рублей.

Напомним, ранее агрегатор "Ситимобил" заявил о переводе таксистов Казани в "режим повышенной готовности".