В Университете Иннополис нейросеть научили диагностировать коронавирус по снимкам легких

Сотрудники Центра искусственного интеллекта Университета Иннополис обучили нейросеть определять на снимках легких симптомы коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

"Диагностирование пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию многофакторное: больным делают анализ крови, мазок на микрофлору носа и зёва, но в ряде стран не хватает тестов, поэтому анализы делают лишь небольшому числу пациентов с тяжёлыми симптомами или подтверждёнными контактами с больными. Рентген лёгких в таком случае становится одним из доступных вариантов массовой диагностики: в некоторых случаях на снимках наблюдаются особые признаки, которые может вызывать коронавирусная пневмония", - пояснили в IT-вузе.

Изменения легкого в виде инфильтративной тени про COVID-19

Для обучения искусственного интеллекта использовали 28 тысяч снимков лёгких здоровых людей и пациентов с разными видами пневмонии, в том числе, 94 рентгеновских изображения органов грудной полости инфицированных COVID-19, взятых из открытого датасета на сайте Github, который пополняется ежедневно.

Точность нейросети пока недостаточна для повместестного клинического внедрения, однако сам метод после доработки окажется полезным при массовых исследованиях легких. Сейчас нейросеть дает верный результат в 80% случаев.

Сотрудники центра готовят к запуску онлайн-сервиса, который поможет врачам быстрее выявлять больных с развившейся коронавирусной пневмонией при массовой диагностике во всём мире. Сервис может быть развернут в облаке, что позволит подключить к системе рентген-кабинеты труднодоступных и отдаленных поселений. Автоматический анализ данных повысит эффективность диагностики и снизит нагрузку на врачей-рентгенологов.