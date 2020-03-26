В оперштабе Татарстана рассказали подробности о новых случаях заражения коронавирусом

По данным на 26 марта в Татарстане выявлено 10 случаев коронавирусной инфекции, три из них - за последние сутки.

Как пояснили в оперштабе республики, все заболевшие прибыли из Европы: Швейцария, Франция, Испания. В данный момент двое находятся на лечении в Республиканской клинической инфекционной больнице в Казани, один заболевший – в Набережных Челнах.

Состояние у всех ближе к удовлетворительному, отсутствует повышенная температура. Контактировавшие с зараженными люди отработаны, находятся под медицинским наблюдением. Все пассажиры, прибывшие одним рейсом с заболевшими, также проверены.

Врачи оказывают всю необходимую помощь, чтобы пациенты выздоровели и вернулись к своим семьям.

Напомним, что прирост заболевших в России увеличивается с каждым днем. На 26 марта выявлено 840 случаев COVID-19 в 56 регионах страны.