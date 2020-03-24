Футбольный клуб "Рубин" рассказал о результатах проверки на COVID-19. По информации пресс-службы ФК, коронавируса ни у кого не выявлено.

"Стали известны результаты анализов ФК "Рубин" на #COVID19. Согласно заключению врачей, у всех игроков основного состава, тренерского штаба и персонала клуба инфекции не выявлено", - прокомментировали в представительстве клуба.

Напомним, ранее стало известно, что юниоры "Рубина" летели в одном самолете с волейболистом Эрвином Нгапетом, у которого нашли коронавирус.

"После матча Юношеской футбольной лиги наши игроки летели из Москвы в Казань. Позже в клуб обратились из линейного отдела полиции, куда был доставлен гражданин Франции, зараженный коронавирусом. У наших игроков и тренеров взяли анализы для тестов и попросили находиться дома на карантине", - заявили тогда в футбольном клубе.

По данным на 24 марта в Татарстане зарегистрировано семь случаев коронавирусной инфекции, все они завозные. Оперштаб РТ опубликовал список рейсов, которыми прибыли в республику зараженные граждане.