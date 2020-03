«В России есть два стабильных момента – смерти и свадьбы»: женятся ли казанцы во время карантина

21 марта власти Татарстана из-за COVID-19 ввели ограничение на численность участников массовых мероприятий до 20 человек. Это указано в постановлении правительства РТ "О мерах по предотвращению распространения в РТ коронавирусной инфекции". Кабинет Министров также рекомендует не проводить на территории республики развлекательные мероприятия с 22:00 до 6:00.

Неделя с 30 марта по 7 апреля объявлена в России нерабочей. Закрываются ТЦ, кинотеатры, кальянные, бассейны. Подробнее "коронавирусных каникулах" в Казани можно почитать тут. Рестораны и кафе переходят на особый режим работы. С 28 марта казанские рестораторы обязаны будут обеспечить в своих заведениях дезинфекционный режим, посадку не более чем 20 человек в одном зале, а также ограничить часы работы.

Все это рушит планы тех, кто собирался пожениться и отметить это событие в ближайшее время.

Как в Казани в условиях карантина проходят свадьбы, чем занимаются тамады и фотографы без свадебных заказов, почему в этом году выгоднее сыграть свадьбу, чем в следующем - в материале ProKazan.ru.

В Казани в ближайшее время зарегистрировать отношения можно. Однако нужно иметь в виду, что с 24 марта казанские ЗАГСы ввели ограничение на количество участников церемонии бракосочетания. Теперь в регистрационном зале вместе с женихом и невестой могут находиться не более 10 человек.

Несмотря на ограничения и бушующий коронавирус желающих узаконить свои отношения меньше не становится. Казанцы спешат пожениться до мая, сообщают в казанском ЗАГСе.

"Традиционно май – не самый популярный месяц у молодоженов, потому что многие верят в примету, что, расписавшись в мае, семья будет маяться", – рассказала начальник Управления записи актов гражданского состояния Римма Миннуллина в интервью для мэрии.

Чтобы узнать, много ли казанцев собирается пожениться в этом году, ProKazan.ru провел опрос среди подписчиков Вконтакте. Всего 10 из них собираются вступить в законный брак в 2020 году.

Корреспондент ProKazan.ru связался с теми, кто выбрал ответ "собираемся пожениться". Все они настроены позитивно и не планируют переносить мероприятие.

Одна из пар заявила, что их любовь не боится ничего. Они поженятся 25 апреля.

Свадьба Андрея состоится в июне. Детали они с невестой еще не обговаривали.

Светлана выходит замуж 8 апреля. Их пара не собирается переносить торжество. Они надеются, что все будет хорошо.

Невеста Лиля считает, что переносить свадьбу убыточно:

"Пары же готовятся не за один день. Бывает, что за год! Выбирают именно ту дату, которая нравится, идеально подходящую! А гостей сколько! И за ресторан заранее же платят, фотографам, видеографам!"

Корреспондент ProKazan.ru также поинтересовался у подписчиков сообщества, согласились ли бы они стать гостями на свадьбе в ближайшее время.

Девушка Алена категорически отказалась.

"Нет, я бы ни за что не пошла на свадьбу. Ни на какие массовые мероприятия не пошла бы. Если бы у меня не было маленького ребенка, то сходила бы. Но я в ответственности за малышку", - объяснила подписчица.

Другая наша собеседница Евгения напротив не отказалась бы от веселого банкета с конкурсами:

"Сходила бы. А потом самоизолировалась бы на две недели. Но я думаю, что молодожены сами должны понимать, что делать свадьбу в карантин нельзя".

Корреспондент ProKazan.ru также поговорил с казанскими ведущими праздничных мероприятий и со свадебными фотографами и узнал, как сейчас проходят свадьбы, много ли у них заказов и чем они занимаются на карантине.

Первым нашим собеседником стал профессиональный фотограф Денис Хусейн.

- Денис, много ли у вас было заказов на съемку свадеб, юбилеев и иных мероприятий в марте? Много ли заказов на апрель?

- 2020-ый – это високосный год. Фотографы были готовы к снижению количества заказов. Если брать общую статистику регистраций браков, то, как правило, в високосный год регистраций браков на 1000 меньше, то есть процентов на 10. В этом году в апреле у меня на 2 заказа меньше, чем в прошлом году. Но каждый год уникальный. Года 4 назад в апреле было много свадеб. В этом году много было в феврале. Вообще, март-апрель – не очень популярные месяцы у молодоженов.

- Переносили ли ваши клиенты мероприятия из-за коронавируса? Как коронавирусная инфекция, карантин повлияли на вашу профессиональную сферу?

- Пока о влиянии коронавируса на свадебную индустрию судить трудно. Я же не знаю, на какое время запретят свадьбы, как сильно будут напуганы люди. Цена на нефть упала, будет общемировой кризис. Я думаю, не коронавирус, а экономический кризис сильно отразится на жизни россиян. Но это может положительно повлиять на мою сферу деятельности. Многие люди могут подумать, что свадьбу лучше сыграть сейчас, чем в следующем году, пока цены не поднялись. И еще мне кажется, сейчас новых фотографов на рынке появляться не будет. Потому что цены на фототехнику растут. Войти в рынок будет сложно. Вряд ли у человека найдутся лишние 400 тысяч, чтобы просто попробовать себя в роли фотографа.

- Как проходят сейчас свадебные или юбилейные мероприятия? Много ли гостей на них? Как атмосфера, настроение у гостей?

- 20 марта я снимал никах. Паники никакой среди гостей не чувствовалось. Никого в масках не было, никто параноидально руки не мыл. Присутствовало старшее поколение. Самому мулле было более 60 лет. Но я настоятельно советую на мероприятия не приглашать пожилых гостей. Для них все-таки это может быть опасно.

- Если нет заказов на съемку мероприятий, то чем вы занимаетесь, как зарабатываете?

- Если отменят массовые мероприятия, свадьбы, люди могут захотеть просто так пофотографироваться. Сейчас я занимаюсь своим Инстаграмом. Я рад, что у меня появилось время. Буду пробовать продавать снимки для рекламных целей. Может быть, мне это понравится.

Корреспондент ProKazan.ru пообщался с еще одним профессиональным фотографом Фархадом Валеевым.

- Фархад, много ли у вас было заказов на съемку мероприятий в марте? Много ли заказов на апрель? А в прошлом году свадеб весной было больше или меньше?

- Заказы есть. В прошлом году в марте было то же самое. Это не самые активные месяцы. Весной всегда мало свадеб.

- Переносили ли ваши клиенты мероприятия из-за коронавируса? Как коронавирусная инфекция, карантин повлияли на вашу профессиональную сферу?

- Зарплаты больше влияют на приток клиентов, чем коронавирус. Мои клиенты в последнее время не переносили свадьбы. Если не будет указаний сверху, то никаких отказов и не будет. Если человек привык жить хорошо, он так и будет жить. Конечно, коронавирус навредит нашей отрасли. Мы же должны контактировать с людьми, общаться с ними. Без этого никак. Вчера видел умельца, который научился фотографировать с помощью фейстайма. Уверен, найдутся решения фотографировать дистанционно. Нет ничего невозможного. Мы адаптируемся.

- Какая атмосфера сейчас царит на мероприятиях?

- Свадьбы в этом году такие же, как и в прошлом году. Коронавирус – повод для разговоров, шуток. Есть люди, которые опасаются вируса, но сильных изменений в настроении молодоженов и их гостей нет.

- Чем вы занимаетесь помимо фотографии?

- Фотографы в небольших городах универсальны. Мы снимаем все. Мало фотографов узкопрофильных. Я снимаю портреты, предприятия, провожу обучения. Мне есть, чем заняться.

Еще одним нашим собеседником стал известный казанский ведущий мероприятий Дмитрий Логунов.

- Дмитрий, много ли у вас было заказов на проведение свадеб, юбилеев и иных мероприятий в марте? Много ли заказов на апрель?

- Ох, вы начали с самого больного вопроса. Дело в том, что наша профессия, как и профессия, например, сборщика чая в Индии, имеет время высокого сезона, когда ведущие кормят своих русских борзых свежей олениной и время низкого сезона, когда отбирают эту оленину у тех же собак для себя. И как раз апрель, март и май - это наши самые не любимые месяцы. Это месяцы раздумий, поиска смыслов жизни, себя и 500 рублей в зимней куртке. Лично для себя я определил, что в среднем 6 мероприятий в месяц в этот период - это моя нормальная загруженность. Лето дарит нам великолепие красок ожившей природы, теплое солнце, возможность выездной церемонии под открытым небом, прогулки без гамаш. Поэтому количество свадеб в месяц доходит до 12-14. И вот как раз сейчас идут брони на лето.

- Переносили ли ваши клиенты мероприятия из-за коронавируса?

- Пока только один, но очень важный свадебный проект в Италии не отменился, а просто приостановлен. Ждем, как будет развиваться ситуация с вирусом. Но мне кажется, есть пары, которые, находясь на стадии поиска ведущего, тоже ставят на паузу поиск. Ждут, пока все ведущие переболеют, чтобы выбрать самого здорового.

-Как коронавирусная инфекция, карантин повлияли на вашу профессиональную сферу?

- Коронавирус, конечно, на все повлияет. Еще как. Мировой кризис и вдобавок вирус сворачивают огромные отрасли, оставляют людей без работы, обесценивают труд многих людей. Было бы нечестно говорить, что нас это не касается, и мы живем в параллельной вселенной, ездим на розовых единорогах и кушаем на завтрак радугу. Нет. Прежде всего кризис ударит по "услугам". Это не только ведущие. Все, кто не производит товар, продукт, а продает свое время. Но это не ситуация сегодняшнего дня, кризис не постучал в дверь резко утром в 6.30, сказав: "Hello. I am a crisis and I will live with you". Эти изменения мы почувствовали года три назад. И конечно подготовились. Все по-разному. Кто-то нарастил "кубышку", кто-то открыл кальянную, кто барбершоп, кто-то скачал Uber для водителей. Но на самом деле дядьку Дарвина никто не отменял, и естественный отбор продолжается. Так что многие из нас уже отказались от жабр и нарастили крылья, чтобы научиться летать. Я это только к тому, что если в природе выживает тот, кто умеет приспосабливаться, то и ведущий, если постоянно развивается, совершенствуется, ездит на мастер-классы, ходит в театры, читает книги, посещает курсы и приобретает новые навыки и привносит все это в свою работу, то долго сможет выступать и быть востребованным.

- Как проходят сейчас мероприятия? Как настроение у гостей?

- Я провел порядка 860 мероприятий и вижу, что тенденция последних лет идет к тому, что количество гостей на праздниках сокращаются. Десять лет назад было совершенно нормально видеть свадьбы на 100-120 человек. Звали огромное количество гостей, даже тех, кого никогда не видели. А сейчас зовут самых близких людей, с кем невозможно не разделить важный день. А раз каждый из этих гостей близкий, то он точно искренне рад этому событию. Поэтому современные свадьбы проходят очень весело, эмоционально, без драк, без напившихся гостей, с феерверком красивых, искренних слов. Вы не поверите, но за последние 6 лет я не помню ни одной скучной свадьбы или юбилея.

- Если нет заказов на проведение мероприятий, то чем вы занимаетесь, как зарабатываете?

- Я не знаю. У меня такого не было.

И последним нашим собеседником стал ведущий мероприятий Антон Королев.

- Антон, много ли у вас было заказов на проведение свадеб, юбилеев и иных мероприятий в марте? Много ли заказов на апрель? А какая ситуация была в прошлом году?

- Я ведущий частных мероприятий, и у меня в марте всегда не так много заказов. Бывает 1-2 события, это, в основном, юбилеи. В этом году на март у меня не было ничего. В апреле всегда было сложно с мероприятиями у русских ведущих, потому что у православных в апреле пост. Здесь нагрузка ложится на 27,28,29 апреля. По сравнению с прошлым годом свадеб у меня не убавилось. По предварительным броням у меня процентов на 10-15 меньше заказов, чем в прошлом году, только лишь потому, что я увеличил цену на проведение мероприятий.

- Отказывались ли ваши клиенты от проведения мероприятия из-за коронавируса? Как коронавирусная инфекция, карантин повлияли на вашу профессиональную сферу?

- Был один заказ на июнь, от которого отказались. Клиенты сказали, что не укладываются в бюджет. Думаю, коронавирус свадебной индустрии навредит несильно. Экономический кризис тоже несильно скажется, потому что в России есть два стабильных момента – смерти и свадьбы. Они все равно будут.

- Если нет заказов на проведение мероприятий, то чем вы занимаетесь, как зарабатываете?

- Я работаю сценаристом, пишу, снимаю сюжеты. У нас, у ведущих, вся работа сосредоточена в летний период. А пока я отдыхаю.

В Штабе по борьбе с коронавирусом в Татарстане сообщили, что на данный момент в республике запрещено проводить массовые мероприятия. Это касается и крупных свадебных торжеств.

"Согласно постановлению Кабинета Министров от 19 марта проведение мероприятий с числом участников более 20 человек запрещено. Информация обновляется ежедневно. Если какие-то мероприятия запланированы на апрель, то о возможности их проведения необходимо узнавать на сайте Роспотребнадзора".