В Татарстане руководителем Госинспекции труда стал Шашуров
Пресс-служба Отделения Социального фонда России по РТ
Руководителем Госинспекции труда в РТ назначен Сергей Шашуров. 25 ноября 2024 года, специалиста представили Премьер-министру региона Алексею Песошину. Об этом сообщили в пресс-службе Раиса Татарстана.
Знакомство состоялось во время встречи главы Правительства республики с замом руководителя Федеральной службы по труду и занятости Яном Талбацким в Доме Правительства субъекта.
Эксперты обсудили вопросы работы региона и Роструда в сфере обеспечения трудовых прав людей и соцзащиты населения.
Напомним, Государственной инспекцией труда в Татарстане в период с 2018 до весны этого года руководил Рустем Галявов. Исполняющим обязанности руководителя ведомства с мая по ноябрь была Алсу Зайнутдинова.
Ранее мы писали о том, что в Татарстане выделят 10 млрд рублей на благоустройство дворов в 2025 году.
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