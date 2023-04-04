Татарстан простился с 23-летним "вагнеровцем" Ильназом Егембердиевым, который погиб на Украине в зоне СВО

Актанышский район Татарстана проводил в последний путь молодого "вагнеровца". Бойца ЧВК "Вагнер" Ильназа Егембердиева, погибшего на Украине в ходе специальной военной операции, похоронили на родине.

О Ильназе известно, что он в 2019 году окончил Камский строительный колледж, некоторое время трудился прорабом. У Ильназа остались жена и маленькая дочь, которой недавно исполнилось 3 года.

Ранее мы сообщали: Дважды обманул смерть - в зоне СВО на Украине погиб 20-летний житель Татарстана Рустам Файзрахманов.