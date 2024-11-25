Новости России
· 16+ · Служба новостей

В Волго-Вятском банке Сбербанка количество пользователей подписками СберПрайм увеличилось в 2,5 раза

Подписаться в Telegram

erid: LjN8KAkrj

В топ-3 по популярности подписок Сбера входят Республика Татарстан, Нижегородская область и Пермский край.

За девять месяцев 2024 года количество пользователей подписок СберПрайм превысило 1,4 млн, это почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

В топ регионов по темпу прироста пользователей вошли Республика Марий Эл, где рост составил 2,7 раза, Республика Татарстан – рост в 2,6 раз и Владимирская область – рост более чем в 2,5 раза.

В топ регионов по количеству пользователей подписок СберПрайм вошли Республика Татарстан – число пользователей достигло более 330 тыс., Нижегородская область – 300 тыс. пользователей и Пермский край – более 234 тыс. пользователей.

Юрий Бычковский, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:
«Каждый год мы видим, что популярность наших подписок СберПрайм растет. И на это есть объективные причины. Клиент платит за подписку меньше, чем за каждый продукт в ней. В ней собраны самые востребованные сервисы и финансовые услуги, необходимые для повседневной жизни. Удобное решение помогает нашим клиентам не только экономить свои ресурсы и оптимизировать расходы, но и получать повышенные бонусы Спасибо за покупки по карте Сбербанка. Оформить такую подписку можно как в офисе банка, так и самостоятельно через приложение Сбербанк Онлайн».

Инна Алексеевна, клиент Волго-Вятского банка Сбербанка, Нижний Новгород:
«Подписку СберПрайм я впервые подключила в прошлом году. Тогда я перешла на доставку продуктов на дом и узнала, что с подпиской с каждой покупки возвращается кешбэк бонусами Спасибо, которые потом, опять же, можно потратить на свои следующие покупки. Сейчас я уже пользуюсь несколькими сервисами, которые входят в СберПрайм, и они мне обходится либо дешевле, либо вообще бесплатно. А возможность в начале месяца выбрать больше категорий с повышенными бонусами Спасибо, позволяет хорошо экономить семейный бюджет».

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

В Казани выросла заболеваемость микоплазмой: врачи обсудили вопросы педиатрии на конгрессе

Новости России

час назад

В Волго-Вятском банке Сбербанка количество пользователей подписками СберПрайм увеличилось в 2,5 раза

рейтинг средств против тараканов

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин потребовал доклад об избиении сына погибшего участника СВО в Татарстане

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Красота, стиль и здоровье. Путеводитель по лучшим профессионалам Казани, которые помогут создать безупречный образ в 2024 году

высотные работы спб в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане не предвидятся сильные морозы

Новости Татарстана

день назад

Жительницы Татарстана становятся матерями в среднем в 29 лет

Новости Татарстана

день назад

Актриса Глафира Тарханова шокировала признанием после рождения долгожданной дочери

Новости Казани

день назад

Посол Ирана просит наказать полицейских, задержавших студентов за драку у КФУ

Новости Казани

час назад

В Казани гости напились и жестоко изнасиловали 30-летнюю знакомую
Новости Татарстана
2 дня назад

На благоустройство 675 территорий в Татарстане потратят 10 млрд рублей

Раис Минниханов заявил, что работы планируется ...

Новости Татарстана

36 минут назад

В Нижнекамске из-за аварии на водоводе из-под земли забил фонтан

Интересное в Казани

46 минут назад

Лечить нельзя удалять: стоматолог из Казани объяснил, почему так много людей оказываются в кресле имплантолога

Новости Казани

час назад

В Казани 25 ноября в ДТП погибла 77-летняя пенсионерка

Новости Татарстана

3 часа назад

В татарстанском пгт Нижняя Мактама автомобиль насмерть сбил пешехода
В Казани 19-летний водитель сбил 2 женщин 74 и ...
Новости Казани
4 часа назад

В Казани 19-летний водитель сбил 2 женщин 74 и 78 лет на зебре

Новости Казани

3 часа назад

В здании химфака КФУ из-за короткого замыкания эвакуировали около 300 человек

Новости Казани

3 часа назад

25 ноября начнут работать катки в 2 стадионах Казани

Новости Татарстана

5 часов назад

В Менделеевском районе Татарстана хотят ввести турналог
«Чёрная пятница» в билайне: скидки до 90% на см...
Новости России
6 дней назад

«Чёрная пятница» в билайне: скидки до 90% на смартфоны, гаджеты и аксессуары