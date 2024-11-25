В Волго-Вятском банке Сбербанка количество пользователей подписками СберПрайм увеличилось в 2,5 раза
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В топ-3 по популярности подписок Сбера входят Республика Татарстан, Нижегородская область и Пермский край.
За девять месяцев 2024 года количество пользователей подписок СберПрайм превысило 1,4 млн, это почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее.
В топ регионов по темпу прироста пользователей вошли Республика Марий Эл, где рост составил 2,7 раза, Республика Татарстан – рост в 2,6 раз и Владимирская область – рост более чем в 2,5 раза.
В топ регионов по количеству пользователей подписок СберПрайм вошли Республика Татарстан – число пользователей достигло более 330 тыс., Нижегородская область – 300 тыс. пользователей и Пермский край – более 234 тыс. пользователей.
Юрий Бычковский, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:
«Каждый год мы видим, что популярность наших подписок СберПрайм растет. И на это есть объективные причины. Клиент платит за подписку меньше, чем за каждый продукт в ней. В ней собраны самые востребованные сервисы и финансовые услуги, необходимые для повседневной жизни. Удобное решение помогает нашим клиентам не только экономить свои ресурсы и оптимизировать расходы, но и получать повышенные бонусы Спасибо за покупки по карте Сбербанка. Оформить такую подписку можно как в офисе банка, так и самостоятельно через приложение Сбербанк Онлайн».
Инна Алексеевна, клиент Волго-Вятского банка Сбербанка, Нижний Новгород:
«Подписку СберПрайм я впервые подключила в прошлом году. Тогда я перешла на доставку продуктов на дом и узнала, что с подпиской с каждой покупки возвращается кешбэк бонусами Спасибо, которые потом, опять же, можно потратить на свои следующие покупки. Сейчас я уже пользуюсь несколькими сервисами, которые входят в СберПрайм, и они мне обходится либо дешевле, либо вообще бесплатно. А возможность в начале месяца выбрать больше категорий с повышенными бонусами Спасибо, позволяет хорошо экономить семейный бюджет».
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