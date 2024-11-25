В татарстанском пгт Нижняя Мактама автомобиль насмерть сбил пешехода

22 ноября в 17.55 в поселке городского типа Нижняя Мактама на улице Советская напротив строения №31 случилось смертельное ДТП.

Выяснилось, что водитель Хонды CR-V, 1951 г. р., который ехал со стороны улицы Ленина, по предварительным данным, на высокой скорости наехал на человека, 1946 г. р., который переходил дорогу в неустановленном для этого.

Как итог, в аварии пешеход 1946 года рождения, от полученных травм умерла на месте дорожного происшествия, до приезда скорой медпомощи.

Ранее мы писали о том, что в Тетюшском районе Республики Татарстан в дорожном происшествии умерла 19-летняя девушка.

На место 24 ноября 2024 года, отправился зампрокурора Тетюшского района РТ Булат Закиров.

Специалисты уже начали доследственную проверку, которая в настоящее время контролируется прокуратурой района.