В татарстанском пгт Нижняя Мактама автомобиль насмерть сбил пешехода
ГАИ
22 ноября в 17.55 в поселке городского типа Нижняя Мактама на улице Советская напротив строения №31 случилось смертельное ДТП.
Выяснилось, что водитель Хонды CR-V, 1951 г. р., который ехал со стороны улицы Ленина, по предварительным данным, на высокой скорости наехал на человека, 1946 г. р., который переходил дорогу в неустановленном для этого.
Как итог, в аварии пешеход 1946 года рождения, от полученных травм умерла на месте дорожного происшествия, до приезда скорой медпомощи.
Ранее мы писали о том, что в Тетюшском районе Республики Татарстан в дорожном происшествии умерла 19-летняя девушка.
На место 24 ноября 2024 года, отправился зампрокурора Тетюшского района РТ Булат Закиров.
Специалисты уже начали доследственную проверку, которая в настоящее время контролируется прокуратурой района.
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