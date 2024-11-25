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В Казани 25 ноября в ДТП погибла 77-летняя пенсионерка

Выяснилось, что женщина переходила проезжую час...

ГАИ

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25 ноября 2024 года, приблизительно в 6:40, напротив строения на пр. Ямашева, 54, водитель автомобиля Шевроле Нива, 1991 г. р., который ехал со стороны ул. Амирхана, наехал на 77-летнюю пенсионерку. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции Казани.

Выяснилось, что женщина переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте.

Сотрудники скорой медицинской помощи доставила потерпевшую в больницу.

Как итог, в дорожном происшествии бабушка серьезно травмировалась и, к несчастью, спустя 2 часа умерла.

"В прошлом году, практически на этом же месте, сотрудники Госавтоинспекции, бабушку уже привлекали за нарушение правил перехода проезжей части в неустановленном для перехода месте по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ, но к сожалению, СЕГОДНЯ ОНА СОВЕРШИЛА АНАЛОГИЧНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ", - добавили в ГАИ.

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