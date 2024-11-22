(Не)ленивый календарь: как отдыхаем в 2025 году и чем заняться в это время

Уже посмотрели производственный календарь на 2025 год? Если забыли, что это такое, то напомним — там собраны все выходные, праздники и даже сокращенные рабочие дни, которые нас ждут. Иногда правительство может переносить, добавлять их к другим периодам отдыха, поэтому календарь не повторяется точь-в-точь. Именно поэтому не будет длинных выходных в феврале и марте, зато в июне сможем расслабиться сразу на 4 дня.

Вместе с мобильным оператором Т2 изучили все, что важно знать о предстоящем отдыхе. А еще собрали несколько идей, которые помогут классно отдохнуть, даже если в запасе всего три дня.

Новогодние каникулы

11 дней (с 29 декабря по 8 января)

Плюсы: много дней, когда не надо на работу, ура! Минусы: другие тоже хотят отдохнуть, поэтому цены везде и на все высокие. Глэмпинги и авиабилеты мы отметаем — если вы, конечно, на забронировали их заранее. Зато можно поехать в железнодорожный вояж по России!

Выбирая специальный тур на поезде, вам не придется переживать о жилье, маршруте, питании и туристическом обслуживании, ведь все это включено в стоимость. Сегодня есть много программ на выбор. Например, трехдневная поездка в Великий Устюг или путешествие по Золотому Кольцу на четыре дня. Кстати, никакого плацкарта — для таких круизов специально комплектуют составы из купейных, люксовых и СВ-вагонов. Ах да, забыли самый главный — вагон-ресторан!

Обязательно берите в попутчики вау-тариф «Хватит!» от Т2 с безлимитом в выходные и праздничные дни. Делитесь фото и видео из новых городов без ограничений, смотрите сериалы, слушайте музыку в пути и оставайтесь на связи с близкими.

Брр. Кто замерз? Цена на тариф! Всего 350 рублей на-все-гда.

Майские праздники

4 дня (с 1 по 4 мая) + 4 дня (с 8 по 11 мая)

Вообще, сюда можно спокойно включать и те три дня между длинными выходными, когда никто все равно нормально не работает. Ладно, мы вам этого не говорили. Если возможности поработать удаленно нет, то придется возвращаться в офис. Спланировать поездку далеко от дома будет проблематично. Зато получится отправиться в небольшое велопутешествие по своему региону.

В России есть масса живописных маршрутов со стартовыми точками в крупных городах. Например, «Киров-Жуковлянские валуны-Соколья гора» протяженностью 90 километров. Или 200-километровый полукольцевой маршрут вглубь Татарстана через Полянку, Тюлячи и Арск. В некоторых случаях удобную заброску с велосипедом можно сделать на электричке.

Июньские мини-каникулы

4 дня (с 12 по 15 июня)

Выходной, которого нас лишили в марте, придется очень кстати в первый месяц лета. Обычно в это время хорошо отдохнуть можно и в городе — начинается пора фестивалей и концертов. Но что насчет возможности поднять свой отдых на уровень выше?

В эпоху самолетов все еще можно полетать на воздушном шаре. Владельцы аэростатов предлагают, как индивидуальные полеты по уникальным маршрутам, так и групповые подъемы в небо. Например, в Нижегородской области можно стать участником программы «Керженские просторы» с посвящением в воздухоплаватели. Похожие предложения реально найти и в других городах. В Самаре есть специальная услуга для влюбленных — полет для двоих пассажиров на шаре в форме сердца.

Ноябрьский чилл после шестидневки

3 дня (со 2 по 4 ноября)

Да, вот и ложка дегтя в бочке меда. Но не отчаиваемся! 1 ноября — сокращенный рабочий день накануне Дня народного единства. Зато потом расслабляемся и думаем, чем себя развлечь. Осень, листьев на деревьях почти нет, все серое, гулять не хочется…

Зато хочется есть. Поэтому будет здорово устроить себе гастротур — самостоятельно или под предводительством опытного гида. К примеру, в Ижевске можно забронировать тур «Вкусно открываем Удмуртию» — ноябрь уже есть в графике на следующий год! Именно в этой республике можно услышать самый короткий в мире тост — «Ю!», что означает «Пей!». Идеально для тех, кто сразу теряется, когда ему дают слово за столом.

Пожалуй, рецепт идеальных для вас выходных можете составить только вы. Но зато Т2 поможет сделать их по-настоящему насыщенными и яркими с тарифом «Хватит!». Безлимит на выходные и праздники не даст заскучать, а домашний интернет в подарок на три месяца сделает наступление понедельника чуточку радостнее.