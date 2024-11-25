В Татарстане на этой неделе ожидается -12 градусов

В период с 26 по 28 ноября 2024 года, погода будет формироваться под влиянием западной периферии антициклона, вероятность осадков невысокая.

Минимальная температура 26 ноября в ночное время прогнозируется от -3 до -8° градусов, 27 и 28 числа -4...-9°, а на востоке до –12°, максимальная температура в это время будет не выше 0°. Кроме того, в Татарстане прогнозируются туман и гололед.

Так, по информации Гидрометцентра региона, 29 и 30 ноября в некоторых районах РТ пройдет небольшой снег. Температура сильно не изменится. Ночью похолодает до -4..-9°, 29 ноября на востоке РТ до -12°, днем ожидается от +1 до -4° и гололед.