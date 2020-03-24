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Фото kzn.ru

Казанцам разрешили сдавать невозвратные билеты на поезда

Cегодня, 10:46 118 0 Автор: prokazan.ru

Федеральная пассажирская компания разрешила пассажирам сдавать невозвратные билеты на поезда.

Вернуть деньги за билеты можно не только в железнодорожных кассах, но и онлайн. Сдать "невозвратный" билет можно до 10 апреля включительно на тех же условиях, что и обычный билет, сообщают в Миндортрансе РТ.

Например, если пассажир возвращает билет более чем за 8 часов до отправления поезда, он может получить обратно стоимость проезда за исключением сбора за возврат билета, который установлен ФАС РФ и составляет 210 рублей 60 копеек.

Пассажир, планировавший поездку на поезде, но недавно вернувшийся из стран с широким распространением COVID-19 либо контактировавший с возможными носителями инфекции и в данный момент находящийся на карантине, может вернуть билет после снятия ограничений. Ему будет возвращена вся стоимость билета за исключением сбора за операцию возврата, которая составляет 210 рублей 60 копеек. Для этого он должен будет предъявить в кассе справку из медицинского учреждения.

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